Sorrento, Cacace: "Salvezza merito di tutti. Ripaga di tutti i sacrifici fatti"

A salvezza ottenuta Davide Cacace, direttore sportivo del Sorrento, ha pubblicato il proprio pensiero attraverso i canali ufficiali del club campano:

"Ho sentito forte la responsabilità di questo incarico sin dal giorno in cui la società mi ha chiesto di assumere la direzione sportiva del Sorrento. Ecco perché aver centrato l’obiettivo salvezza mi ripaga dei tanti sacrifici fatti in questi mesi che sono stati anche un importante percorso di crescita umana e professionale.

Il modo in cui siamo arrivati al traguardo mi rende particolarmente orgoglioso perché abbiamo rispettato in pieno le consegne ricevute dal main sponsor MSC quando ho ricevuto l’incarico.

Al sottoscritto e a mister Serpini era stato chiesto di risollevare la squadra che stazionava a soli due punti dall’ultimo posto e di farlo attraverso l’impiego dei giovani, meglio ancora se provenienti dal nostro vivaio. Abbiamo chiuso con il maggior minutaggio del girone C nonostante nella prima parte di stagione l’impiego dei giovani fosse stato molto limitato. Abbiamo ribaltato la vicenda e lo abbiamo fatto lanciando Mattia Esposito, classe 2008, addirittura in Nazionale Under 18, e tanti ragazzi, anche del 2007, che si sono affacciati tra i Pro. Inoltre, la Primavera ha stravinto il proprio girone chiudendo imbattuta e Crisci, il capitano, ha esordito in prima squadra.

Abbiamo operato con spirito di servizio anche sul mercato di gennaio quando abbiamo dovuto tagliare in modo significativo il monte ingaggi in virtù delle spese pregresse riuscendo comunque a rendere omogeneo e competitivo l’organico che poi ci ha condotto alla salvezza.

Se dunque, con le difficoltà logistiche che tutti conoscono, siamo riusciti a centrare la salvezza è davvero merito di tutti. I ragazzi sono stati bravi e responsabili, lo staff tecnico estremamente professionale e i tifosi, encomiabili anche nei momenti più duri. Infine, un ringraziamento sentito ai patron Paolo Durante e Franco Ronzi, primi tifosi del Sorrento, che con la loro presenza discreta ma costante mi hanno supportato, al presidente Cappiello e al vice presidente Mauro ma soprattutto al dg Benito Starace con il quale ogni istante abbiamo condiviso idee, progetti e risultati che sono sotto gli occhi di tutti".