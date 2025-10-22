Henry applaude Gyokeres: passaggio di testimone sperando in un titolo importante

Thierry Henry ha voluto rendere omaggio a Viktor Gyökeres dopo i suoi primi gol in Champions League con la maglia dell’Arsenal, nella netta vittoria per 4-0 contro l’Atletico Madrid. L’attaccante svedese, arrivato in estate dallo Sporting CP di Lisbona, dove era stato capocannoniere della stagione 2024-2025, ha vissuto un avvio complicato in Premier League, con tre reti in otto partite. Ma la doppietta europea potrebbe segnare la svolta della sua avventura londinese.

Dal salotto di CBS Sports, la leggenda dei Gunners ha voluto complimentarsi con il suo erede: "Congratulazioni per i due gol e per la vittoria", ha detto Henry, chiedendo poi allo svedese cosa considerasse una buona stagione, sia a livello personale che collettivo. Con grande serenità, Gyökeres ha risposto di voler vincere tutto. Henry, sorridendo, ha rilanciato: "Campionato e Champions, va bene o chiediamo troppo?".

La risposta del 27enne non si è fatta attendere: "Va benissimo così". Gyökeres ha anche spiegato la scelta del numero 14, lo stesso indossato da Henry ai tempi d’oro dell’Arsenal: "È un onore enorme. Con questo numero sono stati segnati tanti gol, e ne arriveranno altri". Infine, Henry ha concluso la conversazione con ironia, invitandolo a inviargli il proprio numero di telefono "per continuare la chiacchierata, ma lontano dalle telecamere".