Simone Inzaghi sorride, vittoria e primato a -1. Salta il duello tra ex milanisti
Successo di misura per l'Al Hilal di Simone Inzaghi contro l'Al Shabab, partita valida per la 7ª giornata di Saudi Pro League. La partita poteva essere l'occasione per vedere lo scontro tra ex milanisti: Theo Hernandez da una parte, Yacine Adli dall'altra. Ma l'algerino è il grande assente della giornata. Finisce 1-0, la decide Marcos Leonardo.
Al Hilal - Al Shabab 1-0
Al Okhdood - Al Najma 2-1
Al Ahli - Al Riyadh 1-1
Al Kholood - Neom 2-3
Damac - Al Fateh 1-1
Al Ettifaq - Al Hazem 2-2
Al Taawon - Al Qadisiya (1° novembre, 14.30)
Al Khaleej - Al Ittihad (1° novembre, 15.35)
Al Nassr - Al Fayha (1° novembre, 18.30)
CLASSIFICA
1. Al Nassr 18
2. Al Hilal 17
3. Al Taawon 15
4. Al Qadisiya 14
5. Al Ahli 13
6. Neom 13
7. Al Khaleej 10
8. Al Ittihad 10
9. Al Kholood 9
10. Al Fayha 8
11. Al Ettifaq 8
12. Al Riyadh 7
13. Al Shabab 6
15. Al Hazem 6
16. Al Okhdood 4
17. Damac 3
18. Al Najma 0
MARCATORI
9 reti: Joao Felix (Al Nassr)
7 reti: King (Al Khaleej)
6 reti: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Marcos Leonardo (Al Hilal), Quinones (Al Qadisiya)