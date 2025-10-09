Ricordate il vecchio Theo Hernandez? E' tornato e ora se lo godono in Arabia Saudita

Per qualcuno il Milan la scorsa estate si è finalmente tolto un peso. Per altri, con Massimiliano Allegri in panchina Theo Hernandez sarebbe potuto tornare al suo antico splendore. A prescindere dal lato da cui si guarda la vicenda, è innegabile che qualcosa nel rapporto fra il francese ed il club rossonero si era rotto negli ultimi mesi, come dimostra anche la fumata nera nella trattativa per il prolungamento.

Al Milan è bastato un assegno da 25 milioni di euro, col giocatore che ha firmato un contratto da paperone in Arabia Saudita. Fin dal giorno del suo arrivo all'Al Hilal, Simone Inzaghi ha spinto per convincere i vertici del club ad acquistare l'ex Real Madrid. E alla fine, con una lunga opera di convincimento, l'operazione è andata in porto. Con risultati che, almeno ad oggi, stanno dando pienamente ragione all'ex allenatore dell'Inter.

Dal giorno del suo arrivo in Arabia Saudita Theo ha giocato 6 partite, con addirittura 4 gol all'attivo che conti alla mano sono valsi almeno 7 punti ai suoi. Due di questi sono stati segnati nelle 3 partite giocate in Saudi Pro League. Poi altri due su due gare nella Champions League asiatica. Un rendimento che forse supera anche quello del Theo dei giorni migliori al Milan e che, almeno per qualcuno, avrà creato rimpianti per quello che sarebbe potuto essere il suo futuro ancora al Milan.

THEO HERNANDEZ - AL HILAL

Presenze: 6

Da titolare: 5

Reti: 4

Assist: /