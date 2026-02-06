Catanzaro, Aquilani: "Cissé la nota più lieta. Sono felice per lui, approda in un grande club"

Alberto Aquilani, tecnico del Catanzaro, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Reggiana.

La chiusura della sessione invernale è stata accolta con un sospiro di sollievo. "Finalmente è finita — le sue parole raccolte da uscatanzarocalcionews.it — è stato un mese che, inevitabilmente, ha tolto qualcosa soprattutto ai ragazzi più coinvolti nelle trattative, come Cissé". A pesare più delle voci di mercato, però, è il bilancio delle ultime settimane: "Il dato che mi ha disturbato di più è il punto raccolto in quattro partite. Per quello che abbiamo espresso meritavamo di più e dobbiamo riprenderci ciò che abbiamo lasciato per strada, a partire dalla gara con la Reggiana".

Nonostante le difficoltà, il tecnico giallorosso guarda al mercato con soddisfazione: «Sapevo che avremmo fatto soprattutto operazioni di opportunità, ma oggi ho una squadra competitiva, motivata e concentrata, con una grande voglia di tornare a fare punti».

Tra i temi centrali, inevitabilmente, la situazione di Cissé. Dopo un gennaio movimentato — prima vicino al PSV e poi passato al Milan, che ha deciso di lasciarlo in prestito a Catanzaro — Aquilani non nasconde la soddisfazione: "È la nota più lieta. Sono felice per il ragazzo, che approda in un grande club, e per il Catanzaro, che potrà continuare a contare su un giocatore fondamentale". Un valore che cresce ulteriormente in una fase in cui, con il rientro graduale di elementi come Pompetti e Di Francesco, aumentano anche le soluzioni tattiche, grazie alla duttilità di Cissé e Liberali.

Il lavoro sul settore giovane trova conferme anche fuori dai confini nazionali. Uno studio del CIES Football Observatory ha inserito Cissé e Favasuli tra i migliori cento giovani del panorama mondiale. "Mi fa molto piacere significa che qualcosa di buono è stato costruito. E sono convinto che presto anche altri nostri ragazzi entreranno in quella classifica".

Non mancano, però, riflessioni più critiche. Alla domanda su eventuali partenze poco digerite, il tecnico ha citato il caso Pandolfi: "Non sono arrabbiato con nessuno, ma ciò che non mi piace è il meccanismo del mercato: dopo un mese di tempo si aspetta l’ultimo giorno per andare via. È questo l’aspetto che mi ha infastidito di più".

Sul reparto offensivo, Aquilani è stato netto: "Un centravanti di peso? Lo abbiamo già ed è Pietro Iemmello".

Infine, il focus torna al campo: "La Reggiana ha cambiato molto in questa sessione di mercato, ma io penso soprattutto a noi. Arriviamo da un punto in quattro partite, meritavamo di più e quel “di più” dobbiamo andarcelo a prendere. Ho visto il gruppo carico e concentrato e questo mi rende fiducioso sul tipo di partita che affronteremo".