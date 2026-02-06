Polverosi fa ironia sul rigore all'Atalanta: "Bremer cambi manicure, aveva unghie troppo lunghe"

Fa ancora discutere il rigore assegnato in Atalanta-Juventus per fallo di mano di Bremer, commentato così dal giornalista Alberto Polverosi all'indomani del match di Coppa Italia vinto dalla Dea per 3-0: "Bremer dovrà cambiare manicure: è colpa sua se la Juve ha preso il primo gol ed ha fatto il primo passo fuori dalla Coppa Italia. Le unghie del difensore erano troppo lunghe, così il pallone crossato da Ederson ne ha sfiorata una e il Var, dotato di microscopio, l’ha pizzicata. Sono i rigori del calcio di oggi, Spalletti può solo farsene una ragione".

Poi sulla partita ha aggiunto: "La Juve ha giocato di più, creato di più, concluso di più dell’Atalanta. Con un difetto però, un difetto di quelli che pesano: non ha colpito come avrebbe potuto e dovuto. Nel primo tempo ha avuto almeno cinque occasioni, traversa compresa, per segnare e dunque, se va fuori dalla Coppa, è anche per colpa sua. Ma la partita è stata questa, l’ha fatta la Juve e l’ha vinta l’Atalanta. Quindi, applausi alla Juve e qualificazione all’Atalanta che se l’è presa con un cinismo una volta tipico dei bianconeri".

Infine, l'applauso a Palladino: "Ci teneva quanto Spalletti a questa sfida, voleva la semifinale e ha schierato l’Atalanta dei titolari, che in questo momento hanno una marcia in più in Italia. Ha sofferto in questa partita, si è fatta schiacciare, ha faticato a ripartire, ma quando c’è riuscita ha colpito con la ferocia di una squadra che sa quello che vuole. Un rigore ha piegato la partita, ma i cambi dell’allenatore l’hanno chiusa trasformandola, punteggio alla mano, in un trionfo".