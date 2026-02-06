Mantova, Modesto: "Mercato? Il direttore Rinaudo ha fatto un lavoro straordinario"

Francesco Modesto, tecnico del Mantova, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bari. Queste le sue dichiarazioni, raccolte da Mantovauno.it.

Bilancio del mercato

"Il giudizio è sicuramente positivo. È stato un mercato complesso, con tante operazioni tra arrivi, nuovi inserimenti e giocatori che hanno preso altre strade. Il direttore Leandro Rinaudo, insieme al presidente, ha fatto un lavoro straordinario. Alcuni ragazzi sono arrivati prima, altri più tardi: c’è chi è già pronto e chi ha bisogno di tempo per mettersi in condizione. Come ha detto il direttore, però, sarà il campo a dirci se le scelte fatte sono state quelle giuste".

Paoletti in mediana

"Paoletti si è messo completamente a disposizione della squadra in un momento di difficoltà, quando eravamo corti in difesa. In quel ruolo abbiamo anche ottenuto buoni risultati. È un giocatore duttile, un grande lavoratore, molto legato al Mantova. Ha un’intelligenza tattica importante e per me rappresenta un valore aggiunto, perché può ricoprire più ruoli".

I nuovi innesti

"Abbiamo inserito profili con caratteristiche diverse, scelti insieme al direttore e all’area scouting. Abbiamo valutato fisicità, mentalità e voglia di mettersi in gioco. Il fatto che tutti abbiano accettato il progetto conoscendo l’obiettivo stagionale del Mantova è già un ottimo punto di partenza. Nei primi allenamenti ho visto ragazzi predisposti al lavoro e al miglioramento della nostra posizione in classifica".

La preparazione della gara

"Come sempre siamo ripartiti dall’analisi della partita precedente, guardando ciò che è stato fatto bene e ciò che va migliorato. Affrontiamo un avversario che, come noi, ha bisogno di punti. Il Bari si è rinforzato molto, ha cambiato allenatore e oggi ha un’identità diversa rispetto al passato, anche per il modo di intendere il calcio di mister Moreno Longo. Sarà una gara dura, ma giochiamo in casa e dobbiamo sfruttare la spinta del nostro pubblico: in palio c’è una fetta importante della nostra stagione".

Condizione mentale e fisica

"L’atteggiamento non è mai mancato, al di là dei risultati. Dopo Pescara ero molto rammaricato perché la squadra aveva prodotto tanto in trasferta contro un avversario vivo. Domani sarà simile: affronteremo una squadra motivata e rafforzata, dovremo essere bravi a rispondere colpo su colpo".

Sugli ex e sui “segreti”

"Non ho segreti. Oggi ci sono tutti i mezzi per studiare gli avversari, fa parte del calcio moderno. Se incrocerò Mantovani e Artioli li saluterò volentieri. Con tutti ho sempre avuto rapporti onesti. Mantovani ha avuto un lungo infortunio ed era appena rientrato, poi ha fatto la sua scelta. Artioli ha avuto l’appendicite e successivamente ha deciso anche lui di andare a Bari. Sono dinamiche normali, con tutti c’è sempre stato rispetto".