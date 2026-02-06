Juan Arizala era quasi del Milan, ora c'è l'Udinese e ammette: "C'erano altri club su di me"

L’Udinese e i colpi scippati alle big. Se Mlacic è stato a lungo corteggiato dall’Inter, Juan Arizala era praticamente un giocatore del Milan. E invece oggi si è presentato come nuovo acquisto della società bianconera: “È stato un mercato molto interessante, c'erano altri club su di me - ha ammesso in conferenza stampa -, ho scelto l'Udinese per il progetto, sono già passati altri colombiani qui che hanno scritto la storia dell'Udinese. Ho scelto di venire qui per migliorarmi e sono contento di essere qui".

Nel corso della conferenza stampa, Arizala ha anche spiegato il suo ruolo a livello tattico: "Ho giocato prevalentemente come ala in precedenza, poi sono evoluto col tempo e sono cresciuto come terzino sinistro ed esterno di centrocampo. Mi piace naturalmente molto attaccare ma mi so applicare anche in fase difensiva".

Decisamente offensivi, in compenso, i calciatori citati dal giovane colombiano come punti di riferimento: "Non ne ho uno in particolare, ho sempre guardato a Messi e Cristiano Ronaldo, hanno avuto una carriera fantastica. Quando giocavo ala seguivo molto Neymar, che ha avuto anche lui una grande carriera".