Mantova-Bari, i convocati di Longo: torna Maggiore, prima chiamata per 4 giocatori
Il Bari di mister Longo si prepara a far visita al Mantova in occasione della 23a giornata Serie BKT in programma domani, sabato 7 febbraio, a partire dalle ore 15:00, sul terreno del 'Danilo Martelli - Pata Stadium'.
Prima chiamata in biancorosso per i nuovi arrivati Valerio Mantovani, Cas Odenthal, Kavin Piscopo e Daouda Traore; torna a disposizione Giulio Maggiore, ancora out Dimitrios Nikolaou a causa di un fastidio muscolare. Sono 25 i biancorossi convocati da mister Longo per la sfida ai virgiliani:
PORTIERI
Pissardo, Marfella, Cerofolini
DIFENSORI
Mantovani, Dickmann, Pucino, Odenthal, Mané, Stabile, Cistana, Dorval
CENTROCAMPISTI
Pagano, Maggiore, Esteves, Braunöder, Verreth, Traorè
ATTACCANTI
Gytkjær, Bellomo, Moncini, Rao, Cavuoti, Piscopo, De Pieri, Çuni
