TMW Radio Bonanni: "Juve, le prospettive rimangono invariate nonostante la sconfitta"

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Che impressioni ti ha lasciato la partita di ieri fra Atalanta-Juventus?

"Nei primi trenta minuti aveva creato due o tre palle gol. La Juventus ha fatto un buon primo tempo, ma alla prima occasione l'Atalanta ha fatto gol. Da lì la partita è cambiata, ma ripeto che ad oggi le prospettive bianconere sono diverse. Quando la si deve affrontare lo si fa sempre con un po' di timore. Sul rigore poi dico che per il regolamento di oggi sia da assegnare. A questo punto tanto vale assegnare sempre il penalty ogni volta che il pallone tocca il braccio. Il concetto di volontarietà invece lo escluderei, perché anche quello è soggettivo".

Paratici alla Fiorentina cosa può portare? E Totti alla Roma che ruolo potrebbe avere in dirigenza?

"Il fatto che Paratici sia tornato in Italia mi rende contento. È una persona che conosco bene e avendoci lavorato insieme so come opera. Totti invece è stato un grandissimo giocatore ed è una grande persona, ma ce da capire che ruolo potrà ricoprire. Mi piacerebbe capire che tipo di collegamento possa avere in questa società. Lo vedrei bene come uno Zanetti all'Inter o come Chiellini alla Juventus. Di sicuro deve trovare una collocazione nella Roma, ma dev'essere messo nelle condizioni migliori per incidere. L'ultima mansione che aveva avuto alla Roma non lo aveva valorizzato".

Che partita sarà per il Napoli contro il Genoa?

"Che il Genoa abbia sempre fatto delle buone prestazioni è evidente. Il Napoli ora dovrà essere bravo a non perdere punti contro le medio piccole. Comunque sarà una partita durissima per tutte e due, perché gli azzurri in ogni caso rimangono molto competitivi".

Come ti spieghi il minutaggio così ridotto di vergara fino a poche settimane fa?

"Penso che se non ci fossero stati tutti i problemi che si sono visti non avrebbe mai giocato; lo dico perché il Napoli aveva un obiettivo totalmente rispetto a quello di far sbocciare Vergara. L'obiettivo era di valorizzare Lang e far crescere Neres. La verità è che in Italia purtroppo il risultato conta molto più del progetto".