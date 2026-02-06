Ambrosino: "Fantastico allenarsi con il Napoli, ma ora voglio portare in alto il Modena"

“Allenarsi tutti i giorni con campioni come facevo al Napoli è fantastico, ma ora sono qui e sono a disposizione, non importa se il mister mi schiererà per cinque minuti o per più tempo”. Il neo attaccante del Modena Giuseppe Ambrosino parla così nella conferenza stampa di presentazione al fianco del tecnico Sottil: “L’importante è che chiunque giochi dia il massimo per la squadra”.

Spazio poi alle aspettative per i prossimi sei mesi: “Per ogni calciatore giocare in Serie A è un obiettivo, ma sono contentissimo di essere qui e non ho esitato un attimo ad accettare, mi aspetto di aiutare la squadra ad arrivare il più in alto possibile in classifica. - prosegue il classe 2003 come riporta Parlandodisport.it - Voglio dare il mio contributo per ottenere più risultati possibili”.

Spazio poi alla scelta della maglia numero 10 e all’ambiente che ha trovato: “Il 10 è un numero che mi porta fortuna essendo nato in quel giorno a settembre, quando posso prenderla lo faccio sempre anche per scaramanzia. Qui non conoscevo nessuno, ma la squadra mi ha aiutato tanto per integrarmi il prima possibile e sono contento di aver trovato questi compagni. - conclude Ambrosino – I tifosi del Modena sono fantastici, mi sono arrivati molti messaggi positivo e non posso far altro che ringraziarli”.