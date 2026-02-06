TMW Torino, l'agente di Kulenovic: "Grinta, gol e la fame di Mandzukic. Verona? Non c'era accordo"

L'agente croato Marko Naletilic, che fra gli altri rappresenta il nuovo attaccante del Torino, Sandro Kulenovic, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato del suo assistito. Spiegando anche la scelta per i granata, dopo che si era parlato del Verona come possibile destinazione per lui. Arrivato dalla Dinamo Zagabria, il centravanti ha messo la sua firma in Coppa Italia, nella sconfitta rimediata dalla squadra di Baroni contro l'Inter. di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

Cosa può portare Kulenovic al Torino?

"Kulenovic a Torino deve portare una soluzione in più per l'allenatore Marco Baroni in attacco. Ha grinta, resistenza fisica, disponibilità al sacrificio e fame. Su quest'ultimo aspetto, la fame, somiglia a Mandzukic. È un attaccante molto efficace, che si muove tanto e che ha istinto per segnare".

Perché Kulenovic ha scelto il Torino? Cosa c'era stato con il Verona o altri club, per quello che ci può raccontare?

"Semplicemente perché la Dinamo ed il calciatore hanno avuto idee diverse su come fare l'operazione con il Verona. Tra calciatore e Dinamo non siamo riusciti a trovare un accordo sul modo con cui farla. Devo sottolineare che il ds del Verona Sogliano e stato molto professionale e concreto nello suo approccio".