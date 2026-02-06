Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Modena, Sottil: "Non siamo Massolin dipendenti. Con la Samp sarà battaglia vera"

Modena, Sottil: "Non siamo Massolin dipendenti. Con la Samp sarà battaglia vera"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 15:40Serie B
Tommaso Maschio

Non siamo Massolin dipendenti anche se lui rimane un giocatore importante che ha determinate caratteristiche che altri non hanno. Tutto è aperto, la società mi ha messo nelle condizioni con il mercato di avere cinque attaccanti più Massolin, quindi il progetto è valido per le due punte o con un trequartista e una punta”. Il tecnico del Modena Andrea Sottil parla così in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Sampdoria di domani: “Abbiamo impostato un’identità forte e l’abbiamo fatto con una scelta accurata dei giocatori, del modulo e degli allenamenti. Questa squadra sta facendo un grande percorso e sta portando avanti la propria identità. Vogliamo tornare ad essere vincenti in casa e siamo concentrati su questo, sapendo che sarà una gara complicata, ma il nostro spirito è solo questo”.

Spazio poi all’arrivo di Giuseppe Ambrosino - presente anch’egli in conferenza – per rinforzare l’attacco: “Arriva dal Napoli dove c’è un allenatore che allena in modo intenso, però ha giocato poco e quindi c’è da fare una parte di inserimento. Si è approcciato benissimo, ha fame ed è stato preso perché apprezziamo le sue caratteristiche tecniche e perché mi è stato descritto da un amico come Stellini come un ragazzo che ha fame. Giuseppe ha trovato un gruppo straordinario che lo ha messo nelle condizioni di essere a casa. È a disposizione”. - prosegue Sottil come riporta Parlandodisport.it - Massolin non penso sia condizionato dalla cessione all’Inter visto che ha richiesto di poter rientrare subito dopo le visite a Milano perché c’era un allenamento. Torna da noi con la fame giusta, poi rimane un ragazzo giovane, ma ci sono io che devo fare il bastone”.

Sottil poi si sofferma sulla Sampdoria: “Ognuno è libero di fare il calcio che vuole e prendere le proprie decisioni, noi abbiamo chiaro il nostro progetto e sono contento. Grazie alla proprietà e al lavoro di Catellani andiamo dritti sparati alla meta, rispettando l’avversario di domani, che ha preso giocatori e li abbiamo studiati. Mi interessa la mia squadra perché vogliamo tornare ad essere vincenti in casa, domani sarà battaglia vera”.

Articoli correlati
Empoli-Modena 0-0, le pagelle: Elia domina, Ilie e Mendes deludono Empoli-Modena 0-0, le pagelle: Elia domina, Ilie e Mendes deludono
Serie B, Empoli-Modena: sfida con vista playoff al Castellani Serie B, Empoli-Modena: sfida con vista playoff al Castellani
Modena, Sottil: "Con Pescara e Palermo siamo stati operai, con l'Empoli dovremmo... Modena, Sottil: "Con Pescara e Palermo siamo stati operai, con l'Empoli dovremmo esser minatori"
Altre notizie Serie B
Modena-Sampdoria, i convocati di Gregucci: prima chiamata per Pierini, Soleri e... Modena-Sampdoria, i convocati di Gregucci: prima chiamata per Pierini, Soleri e Diop
Mantova-Bari, i convocati di Longo: torna Maggiore, prima chiamata per 4 giocatori... Mantova-Bari, i convocati di Longo: torna Maggiore, prima chiamata per 4 giocatori
Ambrosino: "Fantastico allenarsi con il Napoli, ma ora voglio portare in alto il... Ambrosino: "Fantastico allenarsi con il Napoli, ma ora voglio portare in alto il Modena"
Mantova, Modesto: "Mercato? Il direttore Rinaudo ha fatto un lavoro straordinario"... Mantova, Modesto: "Mercato? Il direttore Rinaudo ha fatto un lavoro straordinario"
Modena, Sottil: "Non siamo Massolin dipendenti. Con la Samp sarà battaglia vera" Modena, Sottil: "Non siamo Massolin dipendenti. Con la Samp sarà battaglia vera"
Dall'esclusione al reintegro fino all'addio: Verde saluta lo Spezia e riparte dalla... Dall'esclusione al reintegro fino all'addio: Verde saluta lo Spezia e riparte dalla Turchia
Empoli, Dionisi: "Mercato? Arrivati giocatori di esperienza e qualità" Empoli, Dionisi: "Mercato? Arrivati giocatori di esperienza e qualità"
Stasera Cesena-Pescara, i convocati di Mignani: ci sono Cerri, Castrovilli e Vrioni... Stasera Cesena-Pescara, i convocati di Mignani: ci sono Cerri, Castrovilli e Vrioni
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
Le più lette
1 C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
2 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
3 La moviola di Calvarese su Atalanta-Juventus: "Rigore su Cambiaso poteva starci"
4 Lazio, Fabiani: "Onore a Romagnoli, denuncerò Raiola. Pedraza ha già firmato, aspettiamo Diogo Leite"
5 Polverosi fa ironia sul rigore all'Atalanta: "Bremer cambi manicure, aveva unghie troppo lunghe"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, i rimpianti di Claudio Chiellini: "Haaland e i fratelli Bellingham erano venuti a Vinovo"
Immagine top news n.1 Il calvario granata di Schuurs finisce qui: risolto il contratto con il Torino. Il comunicato
Immagine top news n.2 Petardo Audero, ai domiciliari l'ultras che l'ha lanciato: se l'era procurato a Napoli
Immagine top news n.3 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Napoli con Vergara
Immagine top news n.4 Caso Romagnoli, Fabiani difende il calciatore e attacca Raiola: "Spiegherà tutto ai magistrati"
Immagine top news n.5 Lazio, il ds Fabiani annuncia: "Pedraza ha firmato per giugno. Diogo Leite? Intesa verbale"
Immagine top news n.6 L'agente Riso: "Tonali alla Juventus? In estate valuteremo. Camarda stava tornando al Milan"
Immagine top news n.7 McKennie non ha ancora rinnovato con la Juventus. E l'Inter ha preso informazioni per l'estate
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.2 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.3 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.4 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bonanni: "Juve, le prospettive rimangono invariate nonostante la sconfitta"
Immagine news Serie C n.2 Picerno, il dg Greco non si nasconde: "Stiamo vivendo l'ennesimo campionato falsato"
Immagine news Serie A n.3 Lucchesi: "Non pensavo Paratici venisse alla Fiorentina. Totti alla Roma? Ha sangue giallorosso"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, i rimpianti di Claudio Chiellini: "Haaland e i fratelli Bellingham erano venuti a Vinovo"
Immagine news Serie A n.2 Il calvario granata di Schuurs finisce qui: risolto il contratto con il Torino. Il comunicato
Immagine news Serie A n.3 Torino, l'agente di Kulenovic: "Grinta, gol e la fame di Mandzukic. Verona? Non c'era accordo"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, il ds Fabiani attacca Moggi e Piscedda: "Cantastorie, li invito a un confronto pubblico"
Immagine news Serie A n.5 Petardo Audero, ai domiciliari l'ultras che l'ha lanciato: se l'era procurato a Napoli
Immagine news Serie A n.6 Adriano fa visita all'Inter: "Un ritorno speciale". E che abbracci con Chivu
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena-Sampdoria, i convocati di Gregucci: prima chiamata per Pierini, Soleri e Diop
Immagine news Serie B n.2 Mantova-Bari, i convocati di Longo: torna Maggiore, prima chiamata per 4 giocatori
Immagine news Serie B n.3 Ambrosino: "Fantastico allenarsi con il Napoli, ma ora voglio portare in alto il Modena"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Modesto: "Mercato? Il direttore Rinaudo ha fatto un lavoro straordinario"
Immagine news Serie B n.5 Modena, Sottil: "Non siamo Massolin dipendenti. Con la Samp sarà battaglia vera"
Immagine news Serie B n.6 Dall'esclusione al reintegro fino all'addio: Verde saluta lo Spezia e riparte dalla Turchia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Campobasso, Rizzetta chiarisce: "Non chiedo San Siro, ma più sostegno da tifo e imprenditori"
Immagine news Serie C n.2 Pro Vercelli, stop alle trasferte fino al termine di febbraio. La nota della società
Immagine news Serie C n.3 Baez: "Avevo anche altre offerte, ma Cosenza è stata una scelta di cuore"
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Foresti: "Chi c'era prima ha fatto cose assurde, ogni giorno salta fuori un problema"
Immagine news Serie C n.5 Lecco, doppia tegola per mister Valente: si fermano Basilli e Mallamo
Immagine news Serie C n.6 Trapani, scontro totale sullo stadio: il club annuncia azioni legali contro il Libero Consorzio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Verona-Pisa, nerazzurri mai vincenti al "Bentegodi" in Serie A
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, primo contratto da professionista per Lombardi: firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.2 Oggi la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici. Le Azzurre svelano le loro specialità preferite
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Orsi: "Ci sta mancando un po’ di fortuna, ma il campionato resta aperto"
Immagine news Calcio femminile n.4 Il saluto di Kramzar alla Roma: "Arrivata che ero una ragazzina. Resterai nel mio cuore"
Immagine news Calcio femminile n.5 Rosso fuoco con grafiche argentate ispirate a Oslo. Ecco il pallone della finale di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, si riaprono le porte dell'Allianz per le Women: col Wolsfburg si giocherà lì
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano