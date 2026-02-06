Modena, Sottil: "Non siamo Massolin dipendenti. Con la Samp sarà battaglia vera"

“Non siamo Massolin dipendenti anche se lui rimane un giocatore importante che ha determinate caratteristiche che altri non hanno. Tutto è aperto, la società mi ha messo nelle condizioni con il mercato di avere cinque attaccanti più Massolin, quindi il progetto è valido per le due punte o con un trequartista e una punta”. Il tecnico del Modena Andrea Sottil parla così in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Sampdoria di domani: “Abbiamo impostato un’identità forte e l’abbiamo fatto con una scelta accurata dei giocatori, del modulo e degli allenamenti. Questa squadra sta facendo un grande percorso e sta portando avanti la propria identità. Vogliamo tornare ad essere vincenti in casa e siamo concentrati su questo, sapendo che sarà una gara complicata, ma il nostro spirito è solo questo”.

Spazio poi all’arrivo di Giuseppe Ambrosino - presente anch’egli in conferenza – per rinforzare l’attacco: “Arriva dal Napoli dove c’è un allenatore che allena in modo intenso, però ha giocato poco e quindi c’è da fare una parte di inserimento. Si è approcciato benissimo, ha fame ed è stato preso perché apprezziamo le sue caratteristiche tecniche e perché mi è stato descritto da un amico come Stellini come un ragazzo che ha fame. Giuseppe ha trovato un gruppo straordinario che lo ha messo nelle condizioni di essere a casa. È a disposizione”. - prosegue Sottil come riporta Parlandodisport.it - Massolin non penso sia condizionato dalla cessione all’Inter visto che ha richiesto di poter rientrare subito dopo le visite a Milano perché c’era un allenamento. Torna da noi con la fame giusta, poi rimane un ragazzo giovane, ma ci sono io che devo fare il bastone”.

Sottil poi si sofferma sulla Sampdoria: “Ognuno è libero di fare il calcio che vuole e prendere le proprie decisioni, noi abbiamo chiaro il nostro progetto e sono contento. Grazie alla proprietà e al lavoro di Catellani andiamo dritti sparati alla meta, rispettando l’avversario di domani, che ha preso giocatori e li abbiamo studiati. Mi interessa la mia squadra perché vogliamo tornare ad essere vincenti in casa, domani sarà battaglia vera”.