Ufficiale Il calvario granata di Schuurs finisce qui: risolto il contratto con il Torino. Il comunicato

Perr Schuurs non è più un giocatore del Torino, ufficialmente. Il club granata ha comunicato pochi istanti fa la risoluzione del contratto del difensore centrale olandese, arrivato all’ombra della Mole Antonelliana ad agosto 2022 dall’Ajax per circa 13 milioni di euro: "Oggi purtroppo si chiude il rapporto lavorativo tra il Toro e Schuurs - si legge nel comunicato stampa -. Le statistiche raccontano di un’esperienza di 43 presenze e due gol con la maglia granata, ma la storia di Perr a Torino è molto di più: è la perfetta testimonianza di professionalità, serietà e dedizione alla causa. Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club augurano a Perr ogni bene per il suo futuro e lo salutano con un affettuosissimo abbraccio. Anche se le nostre strade oggi si separano, sappiamo che il nostro legame rimane saldo: Torino è casa tua e tu sarai per sempre uno di noi. Grazie di tutto, Perr, speriamo di rincontrarci presto. In bocca al lupo, e Sempre Forza Toro".

Si chiude così un autentico calvario: dopo un’ottima prima stagione in Serie A, che lo aveva anche portato a essere un nome molto cercato sul mercato, la carriera di Schuurs si è di fatto interrotta il 21 ottobre 2023. Quel giorno l’olandese, nel corso della gara con l’Inter, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore sinistro. Un infortunio da cui è complicato, per tutti, tornare al 100%. Ma Schuurs non si è più rivisto in campo.

Quella gara, ormai più di due anni fa, resta infatti l’ultima disputata dal classe 1999, e rimarrà l’ultima giocata in maglia granata. Al primo intervento chirurgico, effettuato a Bologna dopo il ko, ne seguì un altro un anno dopo, a Londra nell’agosto 2024. Nel mezzo, cure sbagliate e nuovi problemi, fino al rientro sfumato: sembrava vicino a inizio 2025. Non è mai avvenuto, e non accadrà sicuramente con il Torino.