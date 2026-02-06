Modena-Sampdoria, i convocati di Gregucci: prima chiamata per Pierini, Soleri e Diop
Il tecnico della Sampdoria Angelo Gregucci ha convocato 23 calciatori per la sfida di domani in casa del Modena. Prima chiamata per i nuovi acquisti Nicholas Pierini (maglia numero 77), Edoardo Soleri (maglia numero 92) e il Primavera Karim Diop (maglia numero 38). Presente anche il portiere Coucke, dato in uscita, mentre è assente un altro giocatore ai margini del progetto come il centrocampista Ferri. Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli.
Difensori: Abildgaard, Cicconi, Di Pardo, Diop, Ferrari, Hadžikadunić, Riccio, Viti, Vulikic.
Centrocampisti: Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Ricci.
Attaccanti: Brunori, Coda, Pafundi, Pierini, Soleri.
