Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Modena-Sampdoria, i convocati di Gregucci: prima chiamata per Pierini, Soleri e Diop

Modena-Sampdoria, i convocati di Gregucci: prima chiamata per Pierini, Soleri e DiopTUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:07Serie B
Tommaso Maschio

Il tecnico della Sampdoria Angelo Gregucci ha convocato 23 calciatori per la sfida di domani in casa del Modena. Prima chiamata per i nuovi acquisti Nicholas Pierini (maglia numero 77), Edoardo Soleri (maglia numero 92) e il Primavera Karim Diop (maglia numero 38). Presente anche il portiere Coucke, dato in uscita, mentre è assente un altro giocatore ai margini del progetto come il centrocampista Ferri. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli.
Difensori: Abildgaard, Cicconi, Di Pardo, Diop, Ferrari, Hadžikadunić, Riccio, Viti, Vulikic.
Centrocampisti: Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Ricci.
Attaccanti: Brunori, Coda, Pafundi, Pierini, Soleri.

Articoli correlati
Modena-Sampdoria, i convocati di Sottil: ci sono Ambrosino e Imputato, out Nador Modena-Sampdoria, i convocati di Sottil: ci sono Ambrosino e Imputato, out Nador
Modena, Sottil: "Non siamo Massolin dipendenti. Con la Samp sarà battaglia vera" Modena, Sottil: "Non siamo Massolin dipendenti. Con la Samp sarà battaglia vera"
Gregucci: "La Sampdoria siamo tutti. Contenti del mercato ma ora testa a Modena" Gregucci: "La Sampdoria siamo tutti. Contenti del mercato ma ora testa a Modena"
Altre notizie Serie B
Monza, Hernani: "Tante aspettative su di me, felice di aver iniziato segnando in... Monza, Hernani: "Tante aspettative su di me, felice di aver iniziato segnando in casa"
Catanzaro-Reggiana, i convocati di Aquilani: ci sono Fellipe Jack e Koffi. Rientra... Catanzaro-Reggiana, i convocati di Aquilani: ci sono Fellipe Jack e Koffi. Rientra Cisse
Juve Stabia, Abate: "Finalmente il mercato è finito. Complimenti a Lovisa per il... Juve Stabia, Abate: "Finalmente il mercato è finito. Complimenti a Lovisa per il lavoro"
Modena-Sampdoria, i convocati di Sottil: ci sono Ambrosino e Imputato, out Nador Modena-Sampdoria, i convocati di Sottil: ci sono Ambrosino e Imputato, out Nador
Juve Stabia-Padova, i convocati di Andreoletti: out Caprari e Gomez, c'è Giunti Juve Stabia-Padova, i convocati di Andreoletti: out Caprari e Gomez, c'è Giunti
Catanzaro, Aquilani: "Cissé la nota più lieta. Sono felice per lui, approda in un... Catanzaro, Aquilani: "Cissé la nota più lieta. Sono felice per lui, approda in un grande club"
Modena-Sampdoria, i convocati di Gregucci: prima chiamata per Pierini, Soleri e... Modena-Sampdoria, i convocati di Gregucci: prima chiamata per Pierini, Soleri e Diop
Mantova-Bari, i convocati di Longo: torna Maggiore, prima chiamata per 4 giocatori... Mantova-Bari, i convocati di Longo: torna Maggiore, prima chiamata per 4 giocatori
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
Le più lette
1 C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
2 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
3 La moviola di Calvarese su Atalanta-Juventus: "Rigore su Cambiaso poteva starci"
4 Lazio, Fabiani: "Onore a Romagnoli, denuncerò Raiola. Pedraza ha già firmato, aspettiamo Diogo Leite"
5 Polverosi fa ironia sul rigore all'Atalanta: "Bremer cambi manicure, aveva unghie troppo lunghe"
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Conceicao a rischio forfait con la Lazio: sovraccarico alla coscia. Il punto
Immagine top news n.1 Juventus, i rimpianti di Claudio Chiellini: "Haaland e i fratelli Bellingham erano venuti a Vinovo"
Immagine top news n.2 Il calvario granata di Schuurs finisce qui: risolto il contratto con il Torino. Il comunicato
Immagine top news n.3 Caso Romagnoli, Fabiani difende il calciatore e attacca Raiola: "Spiegherà tutto ai magistrati"
Immagine top news n.4 Lazio, il ds Fabiani annuncia: "Pedraza ha firmato per giugno. Diogo Leite? Intesa verbale"
Immagine top news n.5 L'agente Riso: "Tonali alla Juventus? In estate valuteremo. Camarda stava tornando al Milan"
Immagine top news n.6 McKennie non ha ancora rinnovato con la Juventus. E l'Inter ha preso informazioni per l'estate
Immagine top news n.7 Kouamé saluta la Fiorentina e va all'Aris Salonicco: i dettagli della formula del trasferimento
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.2 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.3 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.4 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Immagine news Serie A n.2 De Paola: "Juve, 3-0 bugiardo. Molti non vedevano l'ora che cadesse Spalletti"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juve, ho visto una squadra tonica. Napoli, col Genoa sarà dura"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, visita della Presidente del Parlamento Europeo nella sede di Viale della Liberazione
Immagine news Serie A n.2 Collavino su Mlacic e Arizala: "Entrambi ci hanno scelto nonostante ci fossero club più blasonati"
Immagine news Serie A n.3 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Napoli con Vergara
Immagine news Serie A n.4 Udinese, Inler: "Ho parlato con Rakitic di Mlacic. E' un ragazzo molto interessante"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Conceicao a rischio forfait con la Lazio: sovraccarico alla coscia. Il punto
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, il ct turco Vincenzo Montella in visita: lungo colloquio con Kilicsoy
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Hernani: "Tante aspettative su di me, felice di aver iniziato segnando in casa"
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro-Reggiana, i convocati di Aquilani: ci sono Fellipe Jack e Koffi. Rientra Cisse
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Abate: "Finalmente il mercato è finito. Complimenti a Lovisa per il lavoro"
Immagine news Serie B n.4 Modena-Sampdoria, i convocati di Sottil: ci sono Ambrosino e Imputato, out Nador
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia-Padova, i convocati di Andreoletti: out Caprari e Gomez, c'è Giunti
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, Aquilani: "Cissé la nota più lieta. Sono felice per lui, approda in un grande club"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, arriva un innesto d'esperienza in attacco: è il finlandese Vayrynen
Immagine news Serie C n.2 Campobasso, Rizzetta chiarisce: "Non chiedo San Siro, ma più sostegno da tifo e imprenditori"
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, stop alle trasferte fino al termine di febbraio. La nota della società
Immagine news Serie C n.4 Baez: "Avevo anche altre offerte, ma Cosenza è stata una scelta di cuore"
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Foresti: "Chi c'era prima ha fatto cose assurde, ogni giorno salta fuori un problema"
Immagine news Serie C n.6 Lecco, doppia tegola per mister Valente: si fermano Basilli e Mallamo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Verona-Pisa, nerazzurri mai vincenti al "Bentegodi" in Serie A
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, primo contratto da professionista per Lombardi: firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.2 Oggi la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici. Le Azzurre svelano le loro specialità preferite
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Orsi: "Ci sta mancando un po’ di fortuna, ma il campionato resta aperto"
Immagine news Calcio femminile n.4 Il saluto di Kramzar alla Roma: "Arrivata che ero una ragazzina. Resterai nel mio cuore"
Immagine news Calcio femminile n.5 Rosso fuoco con grafiche argentate ispirate a Oslo. Ecco il pallone della finale di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, si riaprono le porte dell'Allianz per le Women: col Wolsfburg si giocherà lì
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano