Ufficiale Livorno, arriva un innesto d'esperienza in attacco: è il finlandese Vayrynen

Il Livorno ha annunciato l'arrivo dell'esperto centravanti finlandese Vayrynen, 13 gare con la nazionale biancoblu, che vanta esperienze in Germania e Olanda oltre che in patria. Questo il comunicato del club labronico:

"Tim Olavi Vayrynen è un nuovo giocatore dell'Unione Sportiva Livorno 1915!

Prima punta di nazionalità finlandese, cresce calcisticamente nell'Honka, con la quale esordisce nella massima serie Finlandese, dove supera la doppia cifra di marcature due volte. Nel 2013 viene acquistato dal Borussia Dortmund II e la sua avventura tedesca prosegue al Viktoria Colonia, la Dinamo Dresda e l'Hansa Rostock. Dopo un breve passaggio in Olanda torna in Finlandia al HJK Helsinki e al KuPS Kuopio. L'ultima avventura all'IF Gnistan termina questo dicembre con la fine del campionato locale.

In carriera ha segnato 80 gol in 200 presenze, vinto una volta il titolo di capocannoniere della Veikkausliiga e una volta il titolo con l'HJK nel 2020, 3 Suomen Cup e 2 Coppe di Lega e nel 2017 ha vinto la 3. Liga con la Dinamo Dresda.

Adesso è pronto ad indossare la maglia amaranto a partire da domenica, quando sarà da subito a disposizione di Mister Venturato".