La Fiorentina fa la partita e la sblocca dopo nove minuti: tap-in vincente di Ndour
La Fiorentina sblocca la gara contro il Rapid Vienna dopo meno di nove minuti grazie al secondo gol consecutivo in Conference League siglato da Cher Ndour, rapido nel fiondarsi sulla ribattuta dopo un tiro dalla destra di Dzeko.
