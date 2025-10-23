Fiorentina padrona del campo ma anche sprecona: col Rapid Vienna è 0-1 al 45'

A Vienna la Fiorentina chiude il primo tempo col Rapid in vantaggio per 1-0 con la rete firmata al 9' da Ndour, nel match valido per la seconda giornata della League Phase di Conference League.

Parte molto bene la Fiorentina, padrona del campo per i primi venti minuti e vicina al gol già al terzo con il doppio cross di Nicolussi Caviglia prima colpito da Viti e poi da Dzeko: in entrambi i casi provvidenziale il salvataggio sulla riga da parte della difesa viennese. La rete però arriva dopo 5 minuti e vede Cher Ndour scaltro e rapido nel fiondarsi sulla respinta corta del portiere Hedl a seguito del tiro di Dzeko.

Con il passare dei minuti emergono i padroni di casa, pericolosi soprattutto sui calci da fermo, vero e proprio tallone d'Achille manifestato finora dalla squadra di Pioli. Al 31' la Fiorentina spreca una palla gol clamorosa con Roberto Piccoli che, dopo aver raccolto un lancio perfetto di Fagioli, si presenta a tu per tu con il portiere degli austriaci e spedisce la palla fuori. Meglio i viola, come detto, che hanno tenuto più la palla e hanno avuto almeno altre tre palle gol oltre a quella capitalizzata da Ndour.