Nuovo stadio a Milano, Abodi: "Grande opportunità per la città e per il calcio italiano"

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - La costruzione di un nuovo stadio a Milano è "una grande opportunità per la città e per il calcio italiano in generale perché darà un nuovo impulso ed è in combinato con tutto quello che stiamo facendo come governo per la prima volta in questi trent'anni". Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi a margine della sua visita a Eicma.

"Quello che stiamo facendo con il commissario e con il portafoglio di strumenti finanziari che metteremo a disposizione dei promotori delle iniziative e anche delle amministrazioni comunali - ha aggiunto - rappresenta una progettualità che va molto oltre Euro 2032 e il nuovo San Siro sarà uno degli emblemi".

Quanto al Meazza, Abodi crede che "la storia debba trovare una sua prospettiva in un futuro che sia a misura dell'interesse di chi deve vivere il nostro futuro". (ANSA).