Venezia, Molinaro: "Dobbiamo sentirci forti dopo aver fatto qualcosa di importante"

Cristian Molinaro, direttore dell'area tecnica del Venezia, ha fatto parte della delegazione arancioneroverde presente alla festa del Club Calimero Mira svoltasi nella serata di ieri. Il dirigente ha rilasciato anche alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoVeneziaSport:

"Ringrazio il club Calimero per l'iniziativa, così come gli altri club presenti e tutti i tifosi. Per me è stato un onore aver vestito da calciatore i colori di questa maglia, di aver assaporato l'Unione prima dentro e poi fuori dal campo, è qualcosa di unico ed emozionante. Da giocatore e da dirigente le emozioni per quanto diverse sono sempre fortissime, in tribuna soffriamo insieme a voi. Credo che le potenzialità di questo progetto ci sono a tutto tondo. La cosa più importante non sono solo i novanta minuti, ma restare concentrati su tutto ciò che succede.

Abbiamo tutti gli strumenti e cerchiamo di metterli a disposizione per farli performare al meglio. Alla domenica poi questi strumenti vanno messi in atto, sicuramente possiamo fare di più, dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi, che non significa sentirsi solo forti o sicuri, l'essere forti arriva dopo l'aver fatto qualcosa di importante. L'idea è quella di farci accompagnare dal Penzo verso la Serie A, il progetto dietro questa splendida città è importante".