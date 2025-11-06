Juve Stabia, gli Amministratori Giudiziari: "Situazione complessa, ma daremo nuovo slancio"

Dopo il rinvio della gara contro il Bari, a seguito delle problematiche legate all'amministrazione giudiziaria nella quale si trova, la Juve Stabia torna in campo, tra le mura amiche, e lo fa nel match di sabato pomeriggio contro il Palermo, in programma alle ore 17:15.

Di seguito, riportiamo una nota diffusa dal club:

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica attraverso il proprio collegio degli amministratori, composto dai dottori Salvatore Scarpa e Mario Ferrara, insediatisi lo scorso 21 ottobre in seguito alla decisione del Tribunale di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione, con la Presidente Teresa Areniello, che dispose la misura dell’amministrazione giudiziaria ex art 34 dlgs 159/2011 per la società S.S. Juve Stabia srl. e precisa che tale decisione non avrà alcuna ripercussione sulla gestione sportiva della squadra.

La Juve Stabia è scesa e scenderà regolarmente in campo per la prossima partita di campionato in casa contro il Palermo di sabato 8 novembre alle ore 17.15 allo stadio Romeo Menti. L’Amministrazione Giudiziaria desidera rassicurare i tifosi, la città di Castellammare di Stabia, gli sponsor e tutti gli appassionati delle Vespe che l’attuale percorso è volto a garantire legalità, forza e slancio alla squadra e alla società. Nonostante la situazione sia certamente complessa, le istituzioni sono attivamente impegnate a rendere questo percorso rapido ed efficace salvaguardando un Patrimonio di Passione e Identità.

L’Amministrazione Giudiziaria è vicina alla città di Castellammare di Stabia e si impegna a tutelare e valorizzare la passione che anima il tifo gialloblù. Riconosciamo che la Juve Stabia non è solo una squadra, ma un vero e proprio patrimonio di Castellammare, un simbolo che meriterebbe palcoscenici sportivi ancora più importanti, in linea con la bellezza e la storia che la città rappresenta.

Per raggiungere gli obiettivi sportivi e sociali per la stagione in corso, è indispensabile il sostegno di tutti coloro che hanno a cuore i colori della propria squadra.

Per questo, chiediamo alla città di stringersi attorno a mister Abate e ai calciatori, facendo sentire forte il proprio amore in occasione della prossima partita e per il resto del campionato. Inoltre chiediamo di dimostrare il grosso senso civico che da sempre ha contraddistinto la comunità di Castellammare di Stabia, in virtù del prossimo importante evento.

Insieme, possiamo infondere nuova energia e slancio a questo glorioso club.

Il Collegio degli Amministratori, dottor Salvatore Scarpa e dottor Mario Ferrara".