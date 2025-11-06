Napoli, Lukaku intensifica i carichi di lavoro: uno sforzo per tornare entro la Supercoppa

Romelu Lukaku vede la luce in fondo al tunnel e ha iniziato la fase decisiva del suo recupero. L’attaccante belga, fermo dal 14 agosto per una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra rimediata nell’amichevole contro l’Olympiacos, è tornato stabilmente a Napoli e sta intensificando il lavoro individuale. Come riportato da Sky Sport, l’ex Inter sta aumentando gradualmente i carichi per ritrovare la miglior condizione possibile, pur senza correre rischi o forzare i tempi.

Sabato scorso era in tribuna al Maradona per sostenere i compagni e da venerdì si allena da solo, tra campo e palestra. La terapia conservativa e la riabilitazione svolta in Belgio hanno dato risposte incoraggianti, permettendogli di avvicinarsi al rientro definitivo a Castel Volturno. Ora inizia il conto alla rovescia per rivederlo in gruppo e, soprattutto, in campo.

Lukaku e lo staff azzurro hanno fissato un obiettivo chiaro: essere a disposizione per la semifinale di Supercoppa Italiana del 18 dicembre contro il Milan. Una data cerchiata in rosso, che rappresenterebbe il ritorno ufficiale del bomber dopo oltre quattro mesi di stop. Molto dipenderà dalle prossime settimane, ma l’intenzione del Napoli è limpida: recuperarne la forza fisica e l’impatto offensivo senza bruciare le tappe, per ritrovare un Lukaku pronto a fare la differenza nella fase cruciale della stagione.