Porrini: "Legittimo che la Juventus creda allo Scudetto. Metto dentro anche il Bologna"

L'ex difensore Sergio Porrini ha parlato a Radio BiancoNera del momento attuale della Juventus e dei principali temi ad esso connessi: "È ancora troppo presto per giudicare Spalletti. È andato via Tudor, lo ha sostituito benissimo Brambilla in una partita super-convincente, poi si è preso un grande nome come Spalletti e si è vista una Juve in grandissima difficoltà all'inizio con i portoghesi, poi mi è piaciuta molto la reazione allo svantaggio. Mi sembra di vedere in alcuni giocatori, uno su tutti Vlahovic, stimoli da leader. Si è preso a un certo punto la squadra sulle spalle, non solo col gol ma anche con l'atteggiamento. Vuol dire che un po' il tecnico ha inciso su questo". Cosa fare con Vlahovic? Dice: "Ho sempre avuto grande stima nei suoi confronti, giocatori forti per sostituirlo non ce ne sono molti in giro. Se vuoi tornare a essere di nuovo dominante, devi ripartire da uno come Vlahovic".

Porrini si è espresso anche sulla nuova posizione da terzo difensore centrale di sinistra che sta ricoprendo Koopmeiners: "Potrebbe essere una scelta definitiva, poi dipenderà molto dalle prestazioni. Gioca in quel ruolo perché può dare della qualità, poi dovremo vederlo dal punto di vista difensivo contro squadre più forti, contro attaccanti di spessore diverso. ma per recuperarlo ora ha deciso di metterlo lì".

La Juventus ha ancora le credenziali per lo Scudetto? Porrini ha le idee chiare: "In questo momento è legittimo crederci. Io ci metto anche il Bologna, che è una sorpresa, perché tutte stentano. Chivu ha avuto un inizio altalenante, anche il Napoli di Conte. Ci sono delle sorprese e tutte sono in lizza per dire la propria. E la Juve, come il Milan, è una di quelle".

