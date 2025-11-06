Ufficiale Guidonia, rinforzo in difesa: ingaggiato il classe 1997 Davide Vitturini

Il Guidonia Montecelio 1937 FC annuncia l'ingaggio del difensore Davide Vitturini. Questo il comunicato ufficiale: "Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Davide Vitturini. Nato a L'Aquila il 21 febbraio 1997, Vitturini in passato ha vestito le maglie del Carpi, della Carrarese, dell'Alma Juventus Fano, del Feralpi Salò, del Teramo e del Trento.

Con il Pescara, Vitturini ha giocato sia in Serie B che in Serie A, impiegato in tutti i ruoli della retroguardia. Il difensore vanta inoltre un'esperienza all'estero, nella massima serie bulgara, a Sofia, sponda Tsarsko Selo. Vitturini ha scelto il numero 66 ed è già a disposizione dell'allenatore Ciro Ginestra".