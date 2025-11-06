TMW Juventus, Vlahovic in gruppo dopo il problema muscolare in Champions. Nel derby ci sarà

Dusan Vlahovic oggi si è allenato regolarmente in gruppo e sarà dunque arruolabile per il derby col Torino di sabato. L'attaccante serbo è stato costretto a uscire dal campo durante la sfida con lo Sporting a causa di un fastidio muscolare al flessore, motivo per cui ha chiesto di essere sostituito al minuto 83.

Inizialmente, la decisione di mister Luciano Spalletti di cambiarlo con Adzic sembrava un po' inaspettata, considerando che la Juventus ha perso così una punta di ruolo nell'ultima parte del match. Tuttavia, la causa del cambio è stata proprio di natura fisica. Lo stesso Vlahovic ha raccontato tutto a Sky Sport:

Le parole di Vlahovic nel post partita

"Ho sentito un dolorino al flessore e ho chiesto il cambio io. Non so poi se il mister mi avrebbe fatto uscire o no. Mi dispiace per non aver potuto finire la partita, ma ho sentito questo fastidio. Si sente adesso perché durante la preparazione non ho giocato tanto, poi giocavo e non giocavo e sicuramente mi manca ancora qualcosina per avere i 90 minuti. Però sto dando tutto me stesso, il 100%, e mi dispiace per non aver potuto aiutare la squadra fino all'ultimo minuto per vincere questa partita".