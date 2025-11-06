Atalanta, Lookman non ha più scuse. È possibile che venga messo sul mercato a gennaio?

Ieri sera Ademola Lookman si è reso protagonista di un bisticcio con Ivan Juric. Certamente una scenetta poco edificante, anche se è lecito non digerire la sostituzione con Yunus Musah. La sensazione è che il nigeriano, pur se tornato a giocare, stia vivendo comunque un periodo di alta tensione che potrebbe portarlo sul mercato a gennaio.

Perché, checché se ne dica, il problema esiste e non è di facilissima risoluzione. Se in Champions League la prodezza di Samardzic ha tolto le castagne dal fuoco, la sensazione è che Lookman non stia mostrando tutto il suo potenziale, dopo un anno (e passa) di dribbling ubriacanti, gol, finte ed esultanze. Non è solo una questione di rendimento, ma anche caratteriale.

L'altra domanda che può scaturire è: a che prezzo? A un anno e mezzo dalla scadenza contrattuale la sensazione è che per il rinnovo i margini siano risicati, anche se il calcio ci ha abituato a idee che vengono cambiate in maniera fulminea. In ogni caso l'Atalanta difficilmente potrà chiedere i 50 milioni che sarebbero serviti all'Inter per acquistarlo in estate, ma che se continua così la valutazione sia dimezzata proprio per le ultime situazioni che lo coinvolgono, più una scadenza che si avvicina inesorabilmente.