Il curioso caso di Ferguson: fermo ai box alla Roma ma convocato dall'Irlanda

Il commissario tecnico dell'Irlanda, Heimir Hallgrímsson, ha diramato la lista dei convocati per le partite di qualificazioni ai Mondiali contro Portogallo e Ungheria, in programma il 13 e 16 novembre. In lista un giocatore di Serie A, ossia il romanista Evan Ferguson. Una scelta curiosa poiché l'attaccante è fermo ai box per una distorsione alla caviglia che gli ha fatto saltare l'ultima partita di campionato col Milan e quella di Europa League contro i Rangers.

PORTIERI: Caoimhin Kelleher (Brentford), Gavin Bazunu (Southampton), Mark Travers (Everton)

DIFENSORI: Seamus Coleman (Everton), Nathan Collins (Brentford), Dara O'Shea (Ipswich Town), Jake O'Brien (Everton), Jimmy Dunne (Queens Park Rangers), Liam Scales (Celtic), John Egan (Hull City), Ryan Manning (Southampton), Kevin O'Toole (New York City)

CENTROCAMPISTI: Josh Cullen (Burnley), Jayson Molumby (West Bromwich Albion), Finn Azaz (Southampton), Conor Coventry (Charlton Athletic), Jack Taylor (Ipswich Town), Mark Sykes (Bristol City), Andrew Moran (LAFC)

ATTACCANTI: Evan Ferguson (AS Roma), Troy Parrott (AZ Alkmaar), Adam Idah (Swansea City FC), Mikey Johnston (West Bromwich Albion), Chiedozie Ogbene (Sheffield United), Festy Ebosele (İstanbul Başakşehir)