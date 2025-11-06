Cesena, la stagione di Klinsmann non è passata inosservata: convocato dagli USA

Nuova convocazione tra le fila della nazionale maggiore statunitense per il portiere bianconero Jonathan Klinsmann, che è stato selezionato dal Commissario Tecnico Mauricio Pochettino in vista del prossimo raduno della Nazionale USA, che prenderà il via lunedì 10 novembre a Philadelphia, PA e si concluderà mercoledì 19 novembre a Tampa, FL.

Dopo la recente convocazione di inizio settembre, Klinsmann torna ad indossare la maglia a stelle strisce in quello che sarà il penultimo stage prima dell’inizio del Campionato Mondiale di Calcio 2026, in programma il prossimo giugno tra Stati Uniti, Messico e Canada.

La Nazionale USA, già qualificata alla fase finale dei Mondiali come paese ospitante della manifestazione, è attesa da due nuovi match amichevoli. Saranno Paraguay e Uruguay le prossime avversarie della selezione americana: la prima partita si giocherà sabato 15 novembre alle ore 17:00 (23:00 italiane) al Subaru Park di Chester, PA, mentre la seconda sfida si disputerà martedì 18 novembre alle ore 19:00 (01:00 italiane) al Raimond James Stadium di Tampa, FL.