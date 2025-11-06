Fiorentina, Goretti detta la via per uscire dalla crisi: "Allenarsi, allenarsi e ancora allenarsi"

Al termine della gara tra Mainz e Fiorentina, terminata 2-1 in favore dei tedeschi, il direttore sportivo dei viola Roberto Goretti ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Queste le sue parole: "Sconfitta che fa male perché Galloppa era stato bravo e la squadra aveva fatto una buona partita. Purtroppo il momento è questo e dobbiamo lavorare tutti insieme e stare uniti".

L'atteggiamento sembrava quello giusto.

"I ragazzi sono consapevoli di questa situazione e per questo devono dare tutto e allenarsi, allenarsi, allenarsi...Dobbiamo trovare unità di squadra e la giusta connessione per ottenere i risultati di cui abbiamo bisogno".

Cosa ha visto di positivo e su cosa dobbiamo lavorare?

"Ci dobbiamo allenare molto".

Domenica c'è una gara importantissima a Genova...

"Per noi sono importantissimi tutte, sia quelle di campionato che di Conference. Adesso dobbiamo pensare di partita in partita per provare a risollevarci"