La Fiorentina perde altre 9 posizioni in Conference. E ora? Il calendario dei viola
La Fiorentina si complica la vita nella corsa alla qualificazione al prossimo turno. I viola che erano primi dopo le prime due giornate sono prima scesi all'ottavo posto a seguito del ko contro il Mainz e ora perdono ulteriori 9 posizioni dopo un altro passo falso, questa volta contro l'AEK Atene. A oggi i viola sono sì qualificati, ma attraverso i playoff e nemmeno da testa di serie, il che significa partita di ritorno in trasferta. Quali sono i prossimi impegni dei viola? Niente di insuperabile, almeno sulla carta. Ma a giudicare dallo stato di forma attuale la preoccupazione è inevitabile: si torna in casa contro una Dinamo Kiev che solo vincendo tornerebbe in corsa per passare il turno; infine trasferta a Losanna con gli svizzeri che si trovano clamorosamente davanti ai viola.
11 dicembre, Fiorentina - Dinamo Kiev
18 dicembre, Losanna - Fiorentina
1. Samsunspor 10 (differenza reti +7)
2. Strasburgo 10 (+3)
3. Celje 9 (+4)
4. Shakhtar 9 (+3)
5. Mainz 9 (+2)
6. Rakow 8 (+5)
7. AEK Larnaca 8 (+5)
8. Drita 8 (+2)
9. Jagiellonia 8 (+2)
10. AEK Atene 7 (+5)
11. Sparta Praga 7 (+3)
12. Rayo Vallecano 7 (+2)
13. Losanna 7 (+2)
14. Sigma Olomouc 7 (0)
15. Universitatea Craiova 7(0)
16. Lech Poznan 6 (+3)
17. Fiorentina 6 (+3)
18. Crystal Palace 6 (+2)
19. Zrinjski 6 (-1)
20. AZ Alkmaar 6 (-3)
21. Omonia Nicosia 5 (+1)
22. KuPS 5 (+1)
23. Noah 5 (0)
24. Rijeka 5(0)
25. Shkendija 4 (-2)
26. Lincoln 4 (-6)
27. Dinamo Kiev 3 (-1)
28. Legia Varsavia 3 (-2)
29. Slovan Bratislava 3 (-3)
30. Hamrun Spartans 3 (-3)
31. Hacken 2 (-2)
32. Breidablik 2 (-5)
33. Aberdeen 2 (-7)
34. Shelbourne 1 (-4)
35. Shamrock Rovers 1 (-6)
36. Rapid Vienna 0 (-10)