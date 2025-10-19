Como, un’impresa che mancava da 73 anni: Kempf-Nico Paz affondano la Juve 2-0

Una partita a viso aperto, ma decisa da un gol per tempo di Kempf e Nico Paz a spezzare un sortilegio durato 73 anni e oggi finito. Il Como torna a vincere contro la Juventus per 2-0: i ragazzi di Fabregas fanno il colpaccio interno e si portano al quinto posto in classifica. Al pari della Juventus.

Kempf sorprende la Juve. Il lunch match domenicale al Sinigaglia è cominciato in salita per la Juventus, finita a dover inseguire il Como dopo appena 3 minuti e 16 secondi dall’inizio. Una palla illuminante di Nico Paz a trovare Kempf sul secondo palo è un’occasione solo da tramutare in rete per il vantaggio flash de padroni di casa. La partita si è agitata inevitabilmente, da una parte all’altra del campo per la voglia dei bianconeri di riportare il match in parità, con le sfuriate di Yildiz e le punture di Conceicao a cercare il punto debole del Como. Di occasioni la banda di Tudor ne ha macinate nel corso del primo tempo, tra il 10 turco a giro, Koopmeiners respinto e Khephren Thuram di testa a lato. Ma senza trovare il pari nei primi 45 minuti del match.

Nico Paz la chiude, Como in paradiso. Un corposo “time-out” per ko tecnico e colpo alla testa di Kempf, che è stato medicato, la ripresa è rimasta comunque spezzettata, tra falli e un’occasione a porta vuota divorata da Caqueret al minuto 56 che ha colpito male. Una punizione di Koopmeiners alta sopra la traversa e poco altro a impensierire il Como. Per provare a ribaltarla o quantomeno riprenderla e salvare al faccia a Como, Tudor ha sparigliato le carte inserendo Vlahovic e McKennie. Invece da una palla ribattuta del Como e un contropiede letale di Perrone, Nico Paz non ci ha pensato due volte. Rientrando, ha lasciato partire un mancino imprendibile a togliere le ragnatele dalla porta per il 2-0 al minuto 79. Minuti di recupero interminabili nel finale che però hanno portato alla festa del Sinigaglia al triplice fischio per un tabù rotto dopo 73 anni: il Como torna a vincere contro la Juventus e balza al quinto posto in classifica. A pari merito con la Juventus, con 12 punti. In piena zona Europa.