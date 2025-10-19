Il Bologna sale al quinto posto, Genoa ultimo ma non da solo: la classifica aggiornata di Serie A

Importantissima vittoria del Bologna in trasferta contro il Cagliari, con Holm e Orsolini che hanno regalato i tre punti a Vincenzo Italiano che permettono ai felsinei di raggiungere quota 13 in classifica dopo le prime sette giornate. Rossoblù a -2 dalla vetta, attualmente occupata da Inter, Napoli e Roma, in attesa del Milan che giocherà stasera contro la Fiorentina.

Occasione fallita per il Genoa che ha fallito un calcio di rigore al 96' mancando il sorpasso su Hellas Verona, Fiorentina e Pisa e rimanendo all'ultimo posto insieme alle due toscane, con i viola che hanno una partita in meno. Il Cagliari resta invece a 8, mentre il Parma, grazie a Suzuki sale a 6 punti.

CLASSIFICA:

Inter 15

Napoli 15

Roma 15

Milan 13*

Bologna 13

Como 12

Juventus 12

Atalanta 10*

Sassuolo 10

Cremonese 9*

Cagliari 8

Udinese 8*

Torino 8

Lazio 7*

Lecce 6

Parma 6

Hellas Verona 4

Fiorentina 3*

Pisa 3

Genoa 3

*una partita in meno