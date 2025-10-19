Il Bologna sale al quinto posto, Genoa ultimo ma non da solo: la classifica aggiornata di Serie A
Importantissima vittoria del Bologna in trasferta contro il Cagliari, con Holm e Orsolini che hanno regalato i tre punti a Vincenzo Italiano che permettono ai felsinei di raggiungere quota 13 in classifica dopo le prime sette giornate. Rossoblù a -2 dalla vetta, attualmente occupata da Inter, Napoli e Roma, in attesa del Milan che giocherà stasera contro la Fiorentina.
Occasione fallita per il Genoa che ha fallito un calcio di rigore al 96' mancando il sorpasso su Hellas Verona, Fiorentina e Pisa e rimanendo all'ultimo posto insieme alle due toscane, con i viola che hanno una partita in meno. Il Cagliari resta invece a 8, mentre il Parma, grazie a Suzuki sale a 6 punti.
CLASSIFICA:
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Milan 13*
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 10*
Sassuolo 10
Cremonese 9*
Cagliari 8
Udinese 8*
Torino 8
Lazio 7*
Lecce 6
Parma 6
Hellas Verona 4
Fiorentina 3*
Pisa 3
Genoa 3
*una partita in meno