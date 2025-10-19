TMW
Milan, Loftus-Cheek non ce la fa e non va neanche in panchina: come cambia la formazione
Le brutte sensazioni della vigilia si sono concretizzate: il Milan perde anche Ruben Loftus-Cheek per la gara contro la Fiorentina. Nella giornata di ieri l'inglese aveva accusato un problema muscolare e questa mattina, nella rifinitura, le risposte date non sono state convincenti. Come raccolto dalla redazione di TMW il giocatore non andrà nemmeno in panchina. Al suo posto, al fianco di Leao, agirà Alexis Saelemaekers, con la casella di destra che verrà occupata dallo svizzero Athekame.
