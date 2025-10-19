Como-Juventus, le probabili formazioni: Tudor cambia e passa al 4-3-3, David dal 1'

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Como-Juventus (Domenica 19 ottobre, ore 12.30, arbitra Ayroldi, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Como

Il Como tiene il passo per l’Europa e dopo il pari d’oro a Bergamo, stavolta prepara lo scherzetto alla Juventus direttamente al Sinigaglia. Fabregas dovrà inventarsi qualcosa però, Jesus Rodriguez è ancora squalificato, con Addai e il lungodegente Diao ai box. Con le scelte risicate, potrebbe risistemare così la trequarti: Kuhn (se in condizione) dislocato a sinistra, anche se Baturina parte in vantaggio insieme a Vojvoda alto a destra e Nico Paz rifinitore.

Morata a prendersi la maglia da titolare in attacco per la sfida del grande ex. Scivolando indietro, in linea mediana, Da Cunha-Perrone dovrebbero essere confermati, anche se Caqueret sgomita per partire titolare. Diego Carlos confermatissimo dopo il premio di MVP contro l’Atalanta e Ramon a completare la coppia in difesa di Butez. Smolcic e Alex Valle i treni sui binari laterali, occhio però a Stefan Posch in arrivo da una proficua pausa nazionali a livello personale. (da Como, Yvonne Alessandro)

Come arriva la Juventus

Igor Tudor per la gara contro il Como dovrà fare a meno degli infortunati Gleison Bremer e Juan Cabal. Il tecnico croato, vista l’emergenza in difesa, ha deciso di passare al 4-3-3: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa, sulla destra agirà Kalulu, in mezzo spazio alla coppia Rugani-Kelly, mentre a sinistra ci sarà Cambiaso. Gatti, invece, partirà dalla panchina. A centrocampo saranno confermati Locatelli e Thuram e a completare la linea a tre toccherà a Koopmeiners. Mentre in attacco giocherà il tridente formato da Conceicao, David e Yildiz. Dunque, Tudor darà continuità al canadese con Vlahovic e Openda in panchina. (da Torino, Camillo Demichelis)