TMW Tudor e la Juventus: quanto tempo avrà a disposizione il tecnico? Il punto e le ipotesi

La Juventus non va e Igor Tudor rischia seriamente di finire al centro di un vero e proprio processo. La sconfitta arrivata nel pomeriggio di oggi contro il Como è stata molto pesante, sotto tutti i punti di vista e la domanda che sorge spontanea è: quanto tempo avrà ancora a disposizione il tecnico bianconero? La risposta è semplice: poco. Perché la stagione scorre, inesorabile, e la sensazione, dopo aver visto la gara del Sinigaglia, è che l'allenatore non abbia ancora le idee chiare sul come far rendere al meglio i giocatori che ha a disposizione. Le sue parole in conferenza stampa rivolte a Fabregas che "ha potuto scegliere i suoi calciatori", non aiutano certo il croato neanche nel rapporto con la società e se non arriverà la svolta in tempi brevissimi è lecito aspettarsi che la sua posizione venga messa in seria discussione.

Serve la scossa: basta esperimenti.

In questo preciso momento la dirigenza della Juventus non sta pensando al 100% all'esonero di Tudor ma è chiaro che le cose potrebbero cambiare molto rapidamente, anche perché mercoledì i bianconeri sfideranno il Real Madrid al Bernabeu nella terza giornata della League Phase di Champions. Contro il Como sono arrivate altre novità, questa volta legate soprattutto al modulo, ma la mancanza di certezze e continuità non sta aiutando nessuno. Serve una scossa, immediata, altrimenti sarà l'ora di pensare alle alternative all'allenatore croato.

I tecnici "liberi".

In questo senso è possibile fare già delle previsioni, puramente ipotetiche. Luciano Spalletti e Roberto Mancini sono gli allenatori attualmente senza contratto che potrebbero essere in linea con gli obiettivi del club ma in questi due casi è logico che la Juve dovrebbe affidare loro un progetto a lungo termine. C'è poi anche il nome di Raffaele Palladino, fermo dopo l'addio alla Fiorentina. Profilo molto diverso, con molta meno esperienza, ma con un passato, da calciatore, in bianconero. Ancora è presto per pensare a tutto questo, ma il tempo a disposizione di Igor Tudor sta per scadere.