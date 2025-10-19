Ufficiale
Sampdoria a sorpresa! Angelo Gregucci nuovo tecnico: Salvatore Foti il vice
Clamorose novità per la panchina della Sampdoria. A differenza di quanto emerso nelle scorse ore Salvatore Foti non sarà il nuovo primo allenatore dei blucerchiati bensì il vice. Con il ruolo di primo timoniere affidato ad Angelo Gregucci, ex tecnico della Salernitana con un passato da vice di Roberto Mancini. Di seguito la nota ufficiale:
"L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Angelo Gregucci il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra.
Lo staff di Gregucci sarà composto, tra le altre, dalle seguenti figure: Salvatore Foti (allenatore in seconda) e Nicola Pozzi (collaboratore tecnico)".
