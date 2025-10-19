Triestina, Anzolin dopo il pari con la Pergolettese: "Potevamo vincerla"

Matteo Anzolin, difensore della Triestina è intervenuto in sala stampa per commentare il pareggio con la Pergolettese. Ecco quanto evidenziato da TuttoC.com: "Sono molto contento della prestazione della squadra, è un peccato perché anche oggi si potevano fare i tre punti. Anche con l'uomo in meno ce la siamo giocata alla grande, a parità numerica staremmo probabilmente parlando di un'altra partita ma dobbiamo continuare così, prima o poi speriamo la fortuna vada un po' anche dalla nostra parte ma siamo fiduciosi, ci stiamo mettendo tutto l'impegno possibile e penso si stia vedendo. Tutta la squadra sta andando nella stessa direzione, penso si sia visto nelle partite che siamo riusciti a raddrizzare o ribaltare grazie ai cambi, tutti si stanno impegnando tantissimo e a questa impresa ci crediamo tutti.

Dopo un primo anno nel quale mi sono trovato bene, poi dopo i cambi di guida tecnica abbiamo visto tutti com'è andata, nel secondo non è stato così per responsabilità mie e non solo. Quest'anno sono tornato con la consapevolezza di potermi giocare le mie carte, sono partito subito convinto vedendo anche il livello della squadra perché la squadra c'è ed è forte. Numericamente all'inizio eravamo in difficoltà ma nell'ultimo giorno la società è riuscita a prendere altri giocatori, sono contentissimo di essere qui e l'ho sempre detto. Sto benissimo e sono oltretutto anche vicino a casa che è un fattore in più, sono contento di essere rimasto e sto cercando di dare tutto me stesso, dando il mio contributo per poter compiere tutti insieme questa impresa.

Ionita, Crnigoj, lo stesso Silvestri che oggi è stato sfortunato nell'episodio dell'espulsione, ci stanno dando una grossa mano come punti di riferimento, le rispettive carriere parlano per loro. Ma tutti quanti, anche i più giovani, stanno dimostrando attaccamento alla maglia e credo si stia vedendo. Stiamo mettendo tutti grande serietà, poi la loro esperienza li porta naturalmente ad essere punti di riferimento per il gruppo. Il salvataggio nel secondo tempo? E' stato bravissimo Matosevic all'inizio nella parata e Moretti dopo ad aiutarmi, siamo stati bravi nell'aver creduto al non prendere gol ed anche un pizzico fortunati nella circostanza, non può girarci sempre tutto male".