Ancora Fabiani sul mercato della Lazio: "Non diventi un alibi o un'offesa per i giocatori"
Ecco le dichiarazioni del Direttore Sportivo Angelo Fabiani ai microfoni di DAZN prima della sfida della sua Lazio contro l'Atalanta: "Umore sempre positivo, l'hanno dimostrato i giocatori quando siamo stati senza otto titolari. La speranza è quella di recuperarli tutti, mi auguro il mister possa avere tutta la rosa. Bisogna sempre accettare le critiche, dobbiamo lavorare quotidianamente e con sacrificio. Mi auguro che si possa lavorare con tutti gli effettivi".
Il mercato può essere utile da gennaio?
"Non deve essere un alibi e sarebbe anche un'offesa per i ragazzi che stanno dando il massimo. Dove ci rendiamo conto che ci sarà da intervenire, lo faremo".
