Live TMW Genoa, Vieira: "Mancata aggressività per far gol. Accettiamo i fischi ma restiamo uniti"

17.07 - Soltanto un pareggio a reti bianche dopo più di un tempo trascorso in superiorità numerica. Il Genoa esce fra i primi fischi del "Ferraris" e con un punto dal match contro il Parma. Fra pochi istanti il tecnico Patrick Vieira interverrà in conferenza stampa per analizzare il match. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

17.40 - Inizia la conferenza stampa di Patrick Vieira.

I fischi credi siano giusti?

"Credo che non lo siano sulla prestazione e sull'atteggiamento. Sul fatto che non abbiamo segnato li capisco bene e noi dobbiamo accettarlo. Si aspettavano che noi vincessimo la partita, hanno fatto la loro parte e noi abbiamo provato dal primo minuto di vincere. Alla fine il punto va bene a loro mentre a noi no".

E' il tipo di partita che ha messo in evidenza i limiti del Genoa?

"Oggi, che eravamo in superiorità numerica, speravamo di far gol. Abbiamo fatto entrare giocatori che ci potevano dare ampiezza e uno contro uno. Dobbiamo accettare le critiche e andare avanti".

Cornet era il designato a battere il rigore?

"Questo è il calcio. Ci sono i giocatori che in campo si prendono la responsabilità. Cornet non sarà l'ultimo a sbagliare il rigore e dobbiamo accettarlo. Non è colpa sua se non abbiamo vinto. Queste difficoltà le dobbiamo gestire sulla squadra e andare avanti. Era il designato? No".

Occasione persa?

"Ho sempre detto che questa stagione sarebbe difficile. Sull'aspetto della creatività eravamo un po' in difficoltà ma alla fine abbiamo tirato in porta 22 volte, creando quattro occasioni da gol più il rigore. Il loro portiere ha fatto grandi parate ma le occasioni ci sono state. E' mancata forse un po' di cattiveria per fare la differenza ma è importante per noi accettare questo momento difficile e continuare ad essere uniti cercando la vittoria".

I fischi saranno da gestire adesso?

"Li dobbiamo accettare. Non siamo riusciti a prendere i tre punti. Mi spiace per i giocatori perché l'atteggiamento è stato giusto".

Cambierai qualcosa a livello tattico?

"Questa partita l'abbiamo preparata bene. Loro, in dieci, sono rimasti tutti indietro. Abbiamo messo il pallone in area ma è mancata quella aggressività per fare gol".

Rifaresti le stesse scelte come minuti sui cambi?

"Dal punto di vista del piano partita abbiamo fatto una partita corretta. E' mancato il gol. Non siamo riusciti a segnare perché il Parma ha difeso bene ma non cambierei nulla della partita".

Momento difficile?

"Siamo in un momento difficile dall'aspetto dei punti. Possiamo creare di più ma oggi abbiamo creato abbastanza per fare al minimo un gol. Dobbiamo alzare il livello di esigenza e questo è importante perché quando ci sono le occasioni dobbiamo fare gol".

17.51 - Termina la conferenza di Patrick Vieira.