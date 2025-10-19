Bentornato Pettinari. Dopo più di mille giorni l'attaccante torna al gol con la Ternana
La Ternana nel match delle 12:30 in casa del Campobasso grazie alla prima rete della sua nuova vita in rossoverde di Stefano Pettinari.
Un ritorno al gol dell'attaccante romano per le Fere che rompe un digiuno di mille e 2 giorni. L'ultima rete di Pettinari con la Ternana era infatti data 21 gennaio 2023 in un match perso in casa della Reggina.
L'ultimo gol messo a segno in assoluto dal numero 32 della formazione di Fabio Liverani risale al 23 novembre 2021 nell'1-1 di Cesena della sua Reggiana.
SERIE C, 10ª GIORNATA
GIRONE B
Torres-Forlì 0-2
32’ Franzolini, 81’ Macri
Livorno-Sambenedettese 2-1
61' Cioffi (L), 76' Dionisi (L), 85' Toure (S)
Gubbio-Guidonia Montecelio 0-2
76' Spavone, 81' Tessione
Pianese-Bra 2-2
4' Coccia (P), 17' Baldini (B), 40' Minaj (B), 45'+1 Bertini (P)
Campobasso-Ternana 0-1
77' Pettinari
Domenica 19 ottobre
Ore 14:30 - Ravenna-Arezzo
Ore 14:30 - Rimini-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Pineto-Perugia
Lunedì 20 ottobre
Ore 20:30 - Carpi-Ascoli
Ore 20:30 - Pontedera-Vis Pesaro