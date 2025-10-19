Roma Femminile. Rossettini: "Alle ragazze ho detto erano loro le prime a doverci credere"

Vittoria in trasferta sul campo del Napoli Woman per la Roma di Luca Rossettini. Queste le parole del tecnico delle giallorosse ai canali ufficiali del club:

Una vittoria importante, tre vittorie consecutive in campionato, una Roma che chiude questo mini ciclo nel migliore dei modi.

“Un ciclo sicuramente impegnativo, che ci ha visto giocare partite importanti in Italia e in Europa, penso che ci sia stata una bella crescita. Oggi non è stata una partita facile, contro una squadra come noi prima in classifica, che ha dei valori, però le ragazze quando hanno giocato come sanno hanno creato occasioni, gol, opportunità importanti. Noi dobbiamo creare con più continuità durante tutta la partita, dai primi minuti, e su questo dobbiamo lavorare ancora tanto".

Il cambio di passo nella ripresa ha fatto la differenza.

"Sì, ho detto alle ragazze che se non ci credevano loro non ci poteva credere nessun altro al loro posto, quindi ci sono anche i momenti in cui fare autocritica, capire cosa non è andato, dopo di che hanno dimostrato il loro valore con qualità, determinazione, giocando di squadra, trovandosi negli spazi, però ripeto questa è una cosa su cui dobbiamo migliorare assolutamente perché nel percorso europeo, un percorso più difficile, non ci possiamo permettere di aspettare un tempo o anche solo pochi minuti, come è successo con il Barcellona".

Arriva al momento giusto la sosta?

"Sicuramente, ci aiuterà a recuperare qualche calciatrice e far rifiatare qualcuna che ha speso tanto. Diverse ragazze andranno in nazionale, affrontando un altro percorso formativo bello e speriamo di riprenderle con grande entusiasmo al nostro rientro".