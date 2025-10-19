Arezzo forza nove. Schiantato il Ravenna in trasferta: già 20 i gol realizzati in 10 giornate

Dieci giornate in archivio è l'Arezzo di Cristian Bucchi sembra sempre di più un rullo compressore.

Nove vittorie e una sola sconfitta, il 19 settembre scorso contro il Guidonia, rappresentano il ruolino di marcia degli amaranto che nel pomeriggio di oggi danno l'ennesima prova di forza contro il Ravenna diretto concorrente per l'altissima classifica del Girone B di Serie C.

Per un totale di 20 gol fatti (media esatta due reti a partita) e solo 6 incassate. Ovvero la miglio retroguardia del girone se non fosse per il capolavoro di applicazione che sta mettendo in scena l'Ascoli di Francesco Tomei.

Un exploit, quello dei toscani, che nelle ultime cinque gare ha assunto proporzioni ancor più gargantuesche. Oltre ad aver portato a casa un all-in di successi ha segnato ben 12 reti (più di due reti di media a partita) e preso 3 sole reti.

Arezzo forza nove. Avanti la prossima.