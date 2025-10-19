Serie C, 10ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Avanti Vicenza, Catania e Benevento

Si sono appena conclusi i primi tempo delle sei gare con fischio d'inizio alle 14:30 valide per la 10ª giornata del campionato di Serie C. Da segnalare, in particolare, il vantaggio del Vicenza nel Girone A, lo 0-0 in Ravenna-Arezzo per il Girone B e nel C il vantaggio di misura di Benevento e Catania, contro Potenza e Salernitana. Di seguito il quadro completo del turno e delle gare già disputate:

SERIE C, 10ª GIORNATA

GIRONE A

Alcione Milano-Inter U23 1-2

41’, 45’+3’ La Gumina (I), 82’ Marconi (A)

Novara-Arzignano Valchiampo 1-0

63’ Lanini

Renate-Dolomiti Bellunesi 2-0

12' Anelli, 51' Spedalieri

Triestina-Pergolettese 1-1

37' Lambrughi (P), 43' Ionita (T)

Ospitaletto-Cittadella 1-2

7' Castelli rig. (C), 46' Rabbi (C), 74' Bertoli (O)

In corso

Vicenza-AlbinoLeffe 1-0

40' Vitale

Domenica 19 ottobre

Ore 17:30 - Lumezzane-Trento

Ore 17:30 - Pro Vercelli-Giana Erminio

Ore 17:30 - Virtus Verona-Pro Patria

Ore 20:30 - Lecco-Union Brescia

GIRONE B

Torres-Forlì 0-2

32’ Franzolini, 81’ Macri

Livorno-Sambenedettese 2-1

61' Cioffi (L), 76' Dionisi (L), 85' Toure (S)

Gubbio-Guidonia Montecelio 0-2

76' Spavone, 81' Tessione

Pianese-Bra 2-2

4' Coccia (P), 17' Baldini (B), 40' Minaj (B), 45'+1 Bertini (P)

Campobasso-Ternana 0-1

77' Pettinari

In corso

Ravenna-Arezzo 0-0

Rimini-Juventus Next Gen 0-0

Domenica 19 ottobre

Ore 17:30 - Pineto-Perugia

Lunedì 20 ottobre

Ore 20:30 - Carpi-Ascoli

Ore 20:30 - Pontedera-Vis Pesaro

GIRONE C

Casarano-Foggia 0-2

30' Morelli, 59' D'Amico

Crotone-Monopoli 0-1

57' Scipioni

Sorrento-Cosenza 2-2

14' Ricciardi (C), 29' Plescia (S), 75' Cimino (C), 79' D'Ursi (S)

Latina-Giugliano 0-1

6' Balde

Casertana-Siracusa 1-0

76' Bentivegna

In corso

Atalanta U23-Trapani 2-0

9' Manzoni, 16' Levak

Benevento-Potenza 1-0

7' Salvemini

Catania-Salernitana 1-0

38' Cicerelli

Domenica 19 ottobre

Ore 17:30 - Audace Cerignola-Cavese

Ore 20:30 - Team Altamura-Picerno