Serie B, 8ª giornata: Palermo-Modena 1-1. Match deciso da Segre e da un'autorete
Finisce con la posta in palio divisa a metà il big match di Serie B fra Palermo e Modena. Al triplice fischio il tabellino recita 1-1 con la rete di Segre per i padroni di casa, che dominano in particolare la prima frazione, e l'autorete di Bereszynski che sublima quanto fatto dagli emiliani nella seconda frazione di gioco. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo cadetto:
SERIE B, 8ª GIORNATA
Virtus Entella-Sampdoria 3-1
33’ Debenedetti (E), 39’ rig. Franzoni (E), 81’ Coda (S), 84’ Tiritiello (E)
Frosinone-Monza 0-1
38' Keita Baldè
Mantova-Sudtirol 1-1
40' Pecorino (S), 55' Ruocco (M)
Pescara-Carrarese 2-2
2' Abiuso (C), 52' Hasa (C), 74' Meazzi (P), 89 Di Nardo (P)
Reggiana-Bari 3-1
41' Moncini (B), 45'+3 Tavsan (R), 70' Bozzolan (R), 81' Lambourde (R)
Juve Stabia-Avellino 2-0
39' Mosti, 42' Bellich
Spezia-Cesena 1-2
4' Lapadula (S), 38' e 45+1' Frabotta (C)
Palermo-Modena 1-1
28' Segre (P), 76' aut. Bereszynski
Domenica 19 ottobre
Ore 17:15 - Empoli-Venezia
Ore 19:30 - Catanzaro-Padova
CLASSIFICA
Modena 18
Palermo 16
Frosinone 14
Cesena 14
Monza 14
Juve Stabia 13
Venezia 12*
Reggiana 12
Avellino 12
Carrarese 11
Sudtirol 10
Virtus Entella 9
Empoli 9*
Padova 8*
Catanzaro 6*
Bari 6
Pescara 6
Sampdoria 5
Mantova 5
Spezia 3
* una partita in meno