Lazio, Marusic: "Lavorato bene in queste settimane, cerchiamo punti qui"
Prima della gara contro l'Atalanta, ecco le parole di Adam Marusic ai microfoni di DAZN: "Stasera partita molto importante per noi, dobbiamo dare tutto e portare il risultato a casa. Abbiamo lavorato bene in queste due settimane, il mister sa cosa vuole".
