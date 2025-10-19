Il bilancio di Juric: "Finora è andata abbastanza bene, è mancato solo qualche punto"

Mister Ivan Juric, intervenuto a Sky Sport prima della gara contro la Lazio a Bergamo, ha fatto il punto sulla sua Atalanta. Queste le dichiarazioni del tecnico croato: "Tutte le partite sono molto importanti, oggi volevamo dare continuità all'attacco a livello di scelte. Sorpresa Zaccagni? Tutti gli allenatori vivono gli infortunati in modo intenso, li vivi male. Ma, quando arriva la partita, si dimentica tutto e si pensa a giocare".

Su come stanno i calciatori recuperati: "Pian piano stiamo recuperando giocatori dagli infortuni, da qui alla nuova sosta abbiamo tanti impegni ravvicinati e serve avere tante scelte. È quindi una buonissima notizia recuperare giocatori".

Sulla stagione della Dea finora: "La prima parte è andata abbastanza bene, è mancato qualche punto. Ora avremo sette partite e dai risultati che faremo capiremo gli obiettivi stagionali".