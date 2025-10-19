La Sampdoria "riparte" da un fedelissimo di Mancini: al 'Ferraris' sbarca Gregucci

Quattro anni e nove mesi dopo, Angelo Gregucci torna a sedersi su una panchina in qualità di capo allenatore.

Il 61enne di San Giorgio Ionico è stato infatti chiamato alla guida della Sampdoria, che già nel corso della gestione di Alberico Evani, sul finire della passata stagione, lo aveva scelto come collaboratore tecnico della prima squadra.

Una chiamata, quella blucerchiata per l’ex Alessandria, che può essere interpretata secondo due chiavi di lettura. La prima è che Gregucci sia stato scelto per la sua esperienza nel campionato di Serie B (268 panchine, con 77 vittorie, 87 pareggi e 104 sconfitte); la seconda, invece, lo vedrebbe lavorare in tandem con Salvatore Foti, ex vice di José Mourinho e da tempo nel mirino della società ligure come giovane allenatore di sicuro avvenire.

In ogni caso, appare chiara una cosa: la famiglia Mancini, con il ds Andrea e la bandiera Roberto, tecnico al quale Gregucci ha fatto da vice nelle esperienze con Manchester City, Zenit San Pietroburgo, Italia e Arabia Saudita, è nuovamente corsa in aiuto di una Samp che fatica a trovare la strada verso un futuro sereno.