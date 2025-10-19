Serie A Women, 3ª giornata: Napoli-Roma 0-0 al 45'. Infortunio alla Greggi

È ripresa alle 12:30 la terza giornata del campionato di Serie A Women. In campo Napoli Woman e Roma. Al 45' il match è ancora fermo sullo 0-0. Da segnalare l'infortunio al 26 occorso a Giada Greggi che ha portato alla sostituzione della calciatrice giallorossa. Di seguito il quadro dei risultati già in archivio e il programma dei restanti match:

Serie A Women 3ª giornata

Genoa-Ternana Women 3-1

32' Hilaj (G), 35' Pellegrino (T), 66' Sondengaard (G), 69' Monterubbiano (G)

Sassuolo-Como Women 1-0

21' Ndojah Eto

Fiorentina-Milan 4-3

26' rig Severini (F), 32' e 77' Renzotti (M), 37' Soffia (M), 58' e 90'+4 Janogy (F), 90'+7 Tryggvadottir.

In corso

Napoli Women-Roma 0-0

Domenica 19 ottobre

Ore 15:30 - Lazio-Juventus (visibile anche su Raiplay)

Ore 18:00 - Inter-Parma