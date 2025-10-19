Serie A Women, 3ª giornata: Roma corsara in casa del Napoli: finisce 1-3

È la Roma a portarsi a casa la vittoria nell'anticipo della 3ª giornata di Serie A Women in casa del Napoli. Decidono a favore delle giallorosse la rete di Dragoni e la doppietta di Corelli. Gol della bandiera partenopea a firma di Vanmechelen. Di seguito il quadro dei risultati già in archivio e il programma dei restanti match:

Serie A Women 3ª giornata

Genoa-Ternana Women 3-1

32' Hilaj (G), 35' Pellegrino (T), 66' Sondengaard (G), 69' Monterubbiano (G)

Sassuolo-Como Women 1-0

21' Ndojah Eto

Fiorentina-Milan 4-3

26' rig Severini (F), 32' e 77' Renzotti (M), 37' Soffia (M), 58' e 90'+4 Janogy (F), 90'+7 Tryggvadottir.

Napoli Women-Roma 1-3

46' Dragoni (R), 49' e 83' Corelli (R), 90'+1 Vanmechelen (N)

Domenica 19 ottobre

Ore 15:30 - Lazio-Juventus (visibile anche su Raiplay)

Ore 18:00 - Inter-Parma

Classifica - Roma 9, Napoli 6, Lazio 6*, Inter 4*, Fiorentina 4, Sassuolo 4, Milan 3, Como 3, Parma 3*, Genoa 3, Juventus 1*, Ternana 0

* una gara in meno