Spezia, tutto pronto per l'arrivo di Pagliuca: accordo annuale con opzione per il tecnico
Emergono nuovi dettagli sul matrimonio, oramai da considerarsi prossimo, fra lo Spezia e Guido Pagliuca.
Il tecnico toscano, ottenuto il via libera dall'Empoli (che lo ha esonerato la scorsa settimana), è pronto ad approdare in Liguria per prendere il posto di Luca D'Angelo.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoweb.com il tecnico autore della rinascita della Juve Stabia nelle due ultime annate firmerà con la società aquilotta un accordo fino al termine della stagione con opzione per la successiva.
